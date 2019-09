Leeuwarder viaduct wordt eerste slimme viaduct van het land

Er zijn veel bruggen en viaducten in Nederland die in de jaren zestig zijn gebouwd en die over niet al te lange tijd, hun tijd gehad hebben. Het systeem met sensoren kan helpen om inzicht te krijgen in wat een brug of viaduct nog kan hebben en hoe ze nog meekunnen.

Het Stephensonfiadukt in het zuidwesten van Leeuwarden ging in 1963 open voor het verkeer en zou in theorie in 2043 zijn afgeschreven. De gemeente Leeuwarden wil weten of dat ook echt zo zal zijn. Het viaduct krijgt daarom sensoren die vertellen wat de werkelijke conditie van het viaduct is.

Informatie verzamelen

De sensoren verzamelen informatie over hoeveel verkeer er over het viaduct gaat, aan welke temperaturen het viaduct wordt blootgesteld en welke belasting het aankan. Van al die gegevens worden rekenmodellen gemaakt die heel precies voorspellen wat de actuele staat van het viaduct is en wanneer het aan vervanging toe is. De gemeente kan ook heel precies regelen waar en wanneer er onderhoud nodig is.