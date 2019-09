UPDATE: Duinbrand in natuurgebied op Vlieland onder controle

De brand in natuurgebied de Vliehors op Vlieland is onder controle. De brandweer zette met groot materieel in en met behulp van de luchtmacht lukte het het vuur uit te maken. Defensie werd ingeschakeld omdat het moeilijk was aan water te komen in het duingebied. Het gaat om een gebied van zo'n 100 bij 85 meter. De brandweer wil geen uitspraken doen of de oorzaak van de brand te maken heeft met activiteiten bij het militaire oefenterrein in de buurt.