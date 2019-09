Fries haalt grote dino's naar Nederland

Het uitpakken van een dinosaurusbot is een secuur werkje. Bijna even secuur als het opgraven en inpakken. Een van de medewerkers van Naturalis zit in het Livescience Lab van Naturalis achter de computer, met om hem heen allemaal botten van de Triceratops. Links van hem ligt een voet en aan de andere kant een onderdeel van een kaak. Alle botten zaten in aluminiumfolie. Om de folie heen zat een beschermende laag gips. Zo zijn alle botten vanuit Amerika naar Leiden gekomen.

Ook kleine exemplaren

De botten zijn van in totaal vijf complete Triceratopsen. Een bijzondere vondst, zo zegt Anne Schulp, die de botten even in handen neemt. "Het bijzondere is vooral dat er ook een aantal kleintjes bij zitten. Exemplaren die nog niet volwassen waren. En dat is heel fijn, want dat betekent dat we eindelijk kunnen gaan onderzoek hoe die beesten zoveel miljoenen jaren geleden nu precies groeiden en ontwikkelden."