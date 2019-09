Wetterskip Fryslân over blokkade in Jorwerd: "We hadden beter moeten communiceren"

Net voor twaalf uur haalden inwoners van Jorwerd de auto's weer van de weg, toen er in overleg met Wetterskip Fryslân een compromis was gevonden. 's Ochtends vroeg blokkeerden boze inwoners de weg voor de grote vrachtwagens met klei, die door het dorp reden. Ze waren bang dat de zware wagens voor grote schade zouden zorgen in het dorp. "De weg hadden we opnieuw moeten straten, denk ik", geeft Otto van der Galiën toe. "Het plan om door een stuk weiland te rijden, is wat dat betreft beter."

Klei voor de vaart

Eerder werd er gezegd dat het om vrachtwagens met slib ging, maar het zijn wagens vol klei, die gebruikt wordt om de Jorwerter vaart te verbeteren. "We hebben van tevoren diverse scenario's onderzocht en dit leek ons de beste", vertelt Van der Galiën. "Achteraf gezien hadden we dit plan beter met de inwoners moeten communiceren. Dat is de les die we hier uit zullen trekken."

Blij met de oplossing

Guus van der Sande van Dorpsnut Jorwerd was blij met de nieuwe oplossing. "Het zou mooi zijn wanneer er eerder overleg was geweest, dan was alle reuring van vanochtend niet nodig geweest", concludeerde hij nuchter.