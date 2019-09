Gedupeerden crowdfundingsactie Dream or Donate onderzoeken juridische stappen

Op dit moment staat de teller van het aantal mensen dat zich heeft aangemeld op tachtig. "En de mailbox zit nog vol, dus er komen vast nog meer aanmeldingen bij", vertelt Sjouke. "Doel van deze actie is dat we willen weten hoe groot de schade precies is. Dat bedrag gaat inmiddels al over de twee ton heen. We willen gedupeerden informeren over welke juridische stappen we met elkaar kunnen nemen tegen de initiatiefnemer van de site. Daarvoor organiseren we een informatieavond in samenwerking met een topadvocaat."

Diepe impact

De verhalen van de gedupeerden zijn bijna allemaal hetzelfde. "Deze verhalen grijpen me ontzettend aan", vertelt Sjouke. "Het zijn allemaal mensen die geld inzamelen voor ernstige ziektes en deze actie als laatste hoop hadden. Dat heeft heel veel impact op me. Daarbij krijg ik gelukkig steun van mijn familie en vrienden. Het is hartverwarmend hoeveel mensen zich gemeld hebben om ons te helpen. We hopen dat mensen opnieuw willen doneren. En we hebben ook ongelooflijk veel steun aan elkaar als gedeputeerden onderling."