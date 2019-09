Boze inwoners Jorwerd blokkeren vrachtwagens met klei van het waterschap

Afgelopen vrijdagmiddag kregen de inwoners van Jorwerd een briefje door de bus. De Bildt: "Dat was niet eens van het waterschap, die hebben het fatsoen niet. Het was van de aannemer die het werk moet uitvoeren om ons te waarschuwen dat ze door het dorp rijden."

Waterschap

Volgens De Bildt zijn er alternatieve routes beschikbaar. Hij zegt dat het waterschap dit de beste oplossing vond. De weg is in principe openbaar en het waterschap moet met diverse zaken rekening houden, zoals het stikstofbeleid, de PAS. Ze vonden het daarom de beste oplossing.

De inwoners van Jorwerd vinden het maar niet. "We zetten de auto's midden op de weg. En ze gaan hier eerst ook niet meer weg", zegt De Bildt. "We houden de poot stijf. Gewone auto's kunnen er wel door en voor de containerauto van Omrin zetten ze de auto's aan de kant. Maar daarna parkeren we ze weer midden op de weg."