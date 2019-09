Zorgen op kerkelijke begraafplaatsen: er zijn te weinig vrijwilligers

Bauke Wijma is beheerder op een begraafplaats. Hij heeft de hoven van Ried, Skingen, Slappeterp, Dongjum, Schalsum, Boer, Peins en Zweins in beheer. Wijma heeft alles goed geregeld en uitgeschreven, maar maakt zich ook zorgen over of hij wel kan worden vervangen als hij stopt. "Wij hebben een digitale administratie, maar als beheerder ga ik altijd mee als er een graf moet worden gegraven. Wij gaan dan gewoon met een meetlint op pad. En mocht er dan iets niet passen, dan moet je wel eens creatief zijn."

Niet up-to-date

Volgens Zeilstra is de administratie bij veel kerken niet up-to-date. Het is daarom van groot belang om een beheerder te hebben. "Er gaat vaak een overdracht van vrijwilliger naar vrijwilliger en dan kan er onduidelijkheid ontstaan. Dit is niet nieuw, maar tegenwoordig wordt er meer nauwkeurigheid verwacht dan vroeger. Daarom lopen sommige, vooral kleine en hele oude begraafplekken, tegen het probleem aan dat ze de administratie van de plekken niet goed op orde hebben. Een oplossing zou zijn om de hele administratie te digitaliseren, dan kom je er vanzelf achter of er zaken niet kloppen en kun je daar naar gaan kijken." Zeilstra denkt daarbij aan het gebruiken van 'augmentend reality', een systeem waarbij je met een tablet eenvoudig kunt zien waar iemand ligt.

Map met plattegronden

Zo modern is het in Skingen nog niet. Wijma gaat op pad met zijn map met plattegronden. Met de paaltjes die ook op het kerkhof van Skingen staan, is alles eenvoudig te vinden. Wijma: "Het is een precies werkje. Een begraafplaats is een en al emotie. Als je het dan eenvoudig wilt maken voor vrijwilligers dan komt het aan op communicatie met de nabestaanden. Leg goed uit waarom je het doet en dan komt het begrip vanzelf."