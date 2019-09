Teleurstelling om laatste Psy-Fi in de Groene Ster

Bezoekers vinden de sfeer en de mensen mooi op dit Psy-Trancefestival met muziek, kunst, meditatie, workshops en ruimte voor persoonlijke groei. Daarom vinden ze het zuur dat het Psy-Fi festival moet verhuizen vanwege argumenten dat het festival schadelijk zou zijn voor de natuur. "We passen op met muziek en ruimen onze rommel op en we zijn heel begaan met de natuur", zegt bezoeker Irma Huisman. "Ik denk dat de klagers niet met de natuur, maar met hun eigen overlast begaan zijn. Het is zonde, maar dan gaan we wel naar een andere plek en wordt het even leuk."