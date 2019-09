Auto op de kop in sloot bij Munnekeburen

Een automobilist is zondagavond met de schrik vrijgekomen toen hij met z'n auto op de kop in de slot belandde langs de Grindweg in Munnekeburen. De man raakte met z'n auto in de berm en belandde daarna in het water. Hij wist zelf uit de auto te klimmen en slaagde er ook in zijn hondje uit de auto te halen. Na het ongeluk liep de man naar huis, waar hij de politie waarschuwde.