Jeugdzorgwerkers leggen het werk neer: "Het is echt schandalig wat hier gebeurt"

Het gebeurt niet vaak dat jeugdzorgwerkers hun werk neerleggen. Het is dan ook vijf voor twaalf, vindt Machiel Aarten. "Het feit dat jeugdzorg staakt, betekent dat de situatie ongelooflijk slecht is op dit moment. Bij de plannen voor het decentraliseren en overhevelen van de jeugdzorgtaken naar de gemeente, riepen wij al: dat gaat geld kosten. En dat blijkt nu wel. Maar in plaats van dat er geld bijkomt voor de gemeenten, moeten ze flink bezuinigen. Dat gaat niet. Daardoor komen jongeren in de problemen."

"Het is pappen en nathouden"

Die problemen zijn inmiddels zo groot, dat het niet langer zo kan doorgaan. Vandaar dat de jeugdzorgwerkers nu hun werk neerleggen en naar Den Haag reizen om van zich te laten horen. "Deze jongeren en gezinnen hebben specifieke hulp nodig, die op dit moment niet beschikbaar is", legt Aarten uit. "Dat betekent dat ze op een wachtlijst komen die soms langer is dan anderhalf jaar. Met een beetje pappen en nat houden worden ze met vierderangs hulp geholpen. Er zijn daardoor veel hulpverleners die een andere baan zoeken, omdat ze niet de kwaliteit kunnen bieden die ze willen geven."

"De strijd wordt alleen maar harder"

Wanneer er niets verandert, blijft het niet alleen bij de staking van vandaag. Aarten: "We hebben zo'n 20.000 mensen die in de jeugdzorg werken, waarvan er zo'n 4000 mensen in Den Haag zullen zijn. Deze acties zullen alleen maar groter worden als er niet naar ons geluisterd wordt. De strijd wordt alleen maar harder. Het is echt schandalig wat hier gebeurt. Voor ons is de rek er uit."