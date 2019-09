Nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw start met twee Friese boeren

De tweede boer die uit Fryslân komt is de 39-jarige John. Ook hij heeft een melkveehouderij, met 115 koeien. Naast zijn werkzaamheden op de boerderij is hij drie dagen per week actief als accountant. "Maar", zegt hij "dat doe ik vooral voor het sociale contact. Het is niet mijn droombaan en ik ben altijd blij als ik weer naar huis, naar de boerderij mag."

Hij heeft geprobeerd de liefde te vinden door op internet datingsites af te zoeken. "Maar als je dan een paar keer afgewezen wordt, dan hakt dat er wel in zeg maar." Daarom probeert hij het nu via Boer Zoekt Vrouw. "Ik hoop dat een vrouw hier een hoop gezelligheid en wat leven in de brouwerij kan brengen. Samen wandelen of zo."

Briefschrijvers

De komende twee weken kan er een brief worden geschreven, daarna gaat Yvon Jaspers weer bij de boeren langs.