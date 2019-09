Ultraloper Jelle Bijlsma loopt 172 kilometer door de Alpen in 41 uur

De 41-jarige ultraloper is vier jaar met de tocht bezig geweest. Deelnemers moeten zich namelijk kwalificeren. Door punten te verzamelen kan iemand zich kwalificeren. "De voorbereiding is stevig. Ik heb nog nooit zoveel kilometer gelopen als nu en eigenlijk heb ik nergens last van. Om in de bergen te oefenen ben ik al drie weken met mijn familie in de Alpen. Dan ging ik 's ochtends om 5 uur een stuk hardlopen."

'Het was mijn bedoeling om niet te slapen'

De start van de tocht is met alle deelnemers samen, maar ieder loopt zijn eigen tempo en stopt op andere tijden. Soms loop je dus in een groepje en soms alleen. Jelle Coen is bijna non-stop aan het lopen geweest. "Het as mijn bedoeling om niet te slapen, maar mijn lichaam gaf aan dat ik rust nodig had. In totaal heb ik vijf keer een uurtje geslapen."