Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra winnen kaatsen yn Pingjum

De grote favoriet in Pingjum, het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra, verloor in de halve finale van het partuur van Bauke Triemstra. In de andere halve finale plaatste het patuur van Van Zwieten zich door met 5-3 en 6-0 te winnen van Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa.

Vrouwen kaatsen in Damwâld

De vrouwen kaatsten zondag in Damwâld. Het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra was in de finale met 5-1 en 6-2 te sterk voor het partuur van Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. De formatie van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol ging in Damwâld met de derde prijs naar huis.