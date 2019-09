Aletta Jorritsma wordt derde op WK in B-finale met vrouwen Holland Acht

Roeister Aletta Jorritsma uit Tzummarum is zondag derde geworden in de B-finale van het WK roeien met de vrouwen van de vrouwen van de Holland Acht. In het Oostenrijkse Linz moest Nederland China en Rusland voor laten in de B-finale. Nederland finishte in 6.19.15. Het goud ging in de A-finale naar Nieuw-Zeeland, die een tijd van 05.56.91 roeiden.