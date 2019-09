Dorpshuis De Terp in Oosternijkerk zet in op vernieuwing

Zo'n 60 jaar geleden begon een stichting met het plan om tot een dorpshuis, annex gymzaal te komen. Dat is later ook gerealiseerd en uitgebreid, maar met name het oudste gedeelte wordt slechter. Op dit moment werkt de basisschool in het dorp aan plannen voor een nieuw schoolgebouw en het bestuurd van het dorpshuis heeft geprobeerd daarbij aan te haken om een multifunctioneel centrum te realiseren.

Dat is desalniettemin niet gelukt. Het bestuurd van het dorpshuis zet nu in op vernieuwing van het bestaande gebouw om ook in de toekomst zijn spilfunctie in de dorp te kunnen behouden.