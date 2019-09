Sander Arends wint Rafa Nadal Open

Arends en Pel waren als eerste geplaatst op het challengertoernooi in Spanje. Die plaatsing maakten ze waar, het duo verloor het hele toernooi geen set. Ook tegen de Polen hadden de Nederlanders in de finale aan twee breaks genoeg.

Het is voor Arends en Pel alweer de derde toernooiwinst in de laatste vier toernooien. Door de overwinning op Mallorca komt de Leeuwarder tennisser nu uit op plek 86 van de wereldranglijst. Zijn maat David Pel staat voor het eerst in zijn carrière in de top-100, hij komt door de winst uit op de 95e positie.