Mediteren in plaats van demonstreren bij Psy-Fi

Daartoe is besloten nadat er geruchten waren dat sommige bezoekers wilden demonstreren bij bij het huis van Theo van Gelder. Hij is de man van Groene Ster Duurzaam die een paar rechtszaken tegen de vergunningen voor het festival in gang zette en ervoor heeft gezorgd dat dit de laatste keer is dat Psy-Fi in het Groene Stergebied wordt gehouden.

De organisatie vraagt de festivalgangers nadrukkelijk om niet te demonstreren. Het zou het festival meer kwaad dan goed doen. Met de meditatie is het idee om positieve gevoelens te sturen. Liefde is de drijfveer en niet haat. "We are the love tribe" schrijven ze.

Zondag is de laatste dag van het dans- en muziekfestival dat bezoekers uit de hele wereld trekt.