Waar moet je zijn? Jonge Leeuwarders geven tips in vernieuwde kaart USE-IT

Het concept van de kaart is: no-nonsens, up-to-date, gratis en niet-commercieel. De kaarten worden door heel Europa gemaakt, zo zijn er ook edities van Praag, Oslo, Brussel en Ljubljana.

Lokale jongeren geven tips aan reizigers, plekken die ze leuk vinden en de moeite waard. Omdat leeftijdsgenoten dat doen, is het net of een vriend die meeneemt door de stad. Op de kaart staan tips voor pop-up projecten, reizende expositieruimtes, undergroundfeestjes, maar ook de 'gewone' bekendere musea, winkels, terrasjes en restaurants.

De kaart wordt deze zondag om 16.00 uur gepresenteerd en is op verschillende plekken in de stad te krijgen. Er is ook een app.