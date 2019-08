Komst Vietnamees Doan Van Hau commercieel interessant voor SC Heerenveen

De komst van Van Hau is nog niet helemaal zeker: "Hij is nu onderweg naar Nederland en morgen gaan we zitten. De papperassen regelen en hij moet nog medisch gekeurd worden."

De 20-jarige verdediger is een speler van buiten de EU en moet daarom een salaris hebben van minimaal 426.000 euro. "In eerste instantie dachten we: dit is niet haalbaar. Maar onze commerciële afdeling zei dat dit ook wel eens wat kansen kon bieden. Het is een win-win-situatie. Martin Koopman (salesmanager, red.) is voor ons daar naartoe gegaan en heeft wat deals kunnen sluiten. Dat betekent dat we daar voetballend en financieel geen pijn in lijden."

Komst Alil Halilovic hangt van Milan en Standaard Luik af

Heerenveen wil graag voor het einde van de transferperiode Alil Halilovic huren. De 23-jarige Kroaat speelt nu nog bij Standaard Luik, maar hij heeft daar geen basisplaats. Hij echter eigendom van AC Milan. Eerder speelde hij bij onder anderen Barcelona.

"We willen hem er graag bij hebben. Het is een creatieve jongen en die kunnen we goed gebruiken. Halilovic wil graag komen. Maar we zijn er momenteel geen partij in. Standard Luik en AC Milan moeten er eerst uitkomen."

Halilovic wordt gezien als een groot talent, maar tot nu toe komt het er niet uit. "Het is echt een buitenkans. Er zijn niet zoveel spelers met zulke clubs achter zijn naam. Maar het moet er nu ook eens uit komen. Heerenveen staat natuurlijk ook wel bekend om, om het maar eens oneerbiedig te stellen, het oppoetsen van spelers. Het opleiden van spelers. Het zou echt mooi zijn als we hem kunnen halen."