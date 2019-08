Trainer Johnny Jansen was na afloop niet blij met het gelijkspel: "Dit is gewoon balen man. Dit voelt als een nederlaag, omdat je jezelf niet beloont. Ik zie dat we voetballend, en ook verdedigend, stappen maken dan moet je daarin jezelf belonen en dat hebben we niet gedaan."

Heerenveen heeft nu zes punten uit vijf wedstrijden. Jansen zag dat zijn ploeg genoeg kansen kreeg, maar niet genoeg scoorde. "Als Ejuke naar de goal gaat, en je denkt dat hij hem gaat afleggen, en dan zakt hij ineens bijna door zijn hoeven. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Of Jens die een bal bijna het stadion uitschiet, dat je denkt, hoe kan dat nou? Ik denk dat ze misschien wel te graag willen."

Heerenveen had in de tweede helft misschien wel een strafschop moeten hebben, toan Joannidis Odgaard aan zijn shirt trok. "Ik voel me op dat soort momenten altijd ongemakkelijk. Ik wil op dat soort momenten het veld in stappen en vragen, wat doe je nou eigenlijk? Maar ik moet mijn ploeg helpen. Dan kun je wel tegen de vierde man gaan schreeuwen, waarom we geen penalty krijgen, maar hij geeft hem niet. That's it. Dan moet ik me druk maken om mijn elftal. Maar soms voelt dat wel onmachtig hoor."