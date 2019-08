Heerenveen laat twee punten liggen in aantrekkelijk thuisduel tegen Fortuna Sittard

In het begin van de wedstrijd probeerde Heerenveen het spel te maken. Fortuna loerde ondertussen meer op de counter. De eerste kansen waren voor de thuisploeg, maar Odgaard en Bruijn slaagden er niet in het doelpunten te maken.

Aan de andere kant van het veld was het daarna wel raak. Uit een vlugge tegenaanval die door de Fortunezen goed werd uitgespeeld scoorde Felix Passlack uit een voorzet van Damascan. Diezelfde Damascan moest even later het veld verlaten met een knieblessure.

Heerenveen terug in de wedstrijd

Na een dik halfuur wist ook Heerenveen het net te vinden. Jordy Bruijn zag brood in een lange bal van Ibrahim Dresevic, maar kon er niet bij omdat Essers een overtreding maakte. Scheidsrechter Van der Graaf lag de bal op de stip en Jens Odgaard kon zo de gelijkmaker tegen de touwen schieten. 1-1 was ook de stand bij de rust.

In de tweede helft groeide Alexei Koselev uit tot de held van Sittard. In het eerste kwartier bracht hij redding op kansen van Bruijn en Odgaard. Even later kreeg Odgaard een hele grote mogelijkheid waarbij hij Koselev al voorbij was. Helaas voor Heerenveen kopte verdediger Ninaj de bal op spectaculaire wijze uit het doel.

Knotsgekke slotfase

Fortuna ging voorzichtig op zoek naar de winst, maar zag Heerenveen een aantal keer het veld over denderen met een snelle uitbraak. Met name Ejuke kreeg een aantal goede kansen, maar hij ging teveel voor eigen succes.

Heerenveen ging daarna fanatiek op zoek naar de winst, en was heel dichtbij toen Botman kon inkoppen. Zijn kopbal werd knap uit het doel gehouden door Koselev. Er volgde een knotsgekke slotfase waarin het hele Abe Lenstra stadion een penalty wilde toen de energieke Odgaard aan zijn shirt werd getrokken door Joannidis. Scheidsrechter Van der Graaf en de VAR wilden er echter niets van weten.