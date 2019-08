Anne Tauber zevende op wereldkampioenschap mountainbike

In het begin van de wedstrijd was Anne Tauber voorin de wedstrijd te zien. Terwijl Jolanda Neff op kop fietste, was het Tauber die dichtbij de medailles op de vierde plaats de eerste rondes doorkwam. Achter Tauber was het Anne Terpstra, een andere Nederlanders, die op plak vijf lag.

Strijden voor brons

Even later werd duidelijk dat de strijd om het goud zou gaan tussen Ferrand-Prévot uit Frankrijk en McConnell uit Australië. Neff was teruggevallen naar de derde plaats, maar daarachter waren het Tauber en Terpstra die probeerden samen dichterbij het brons te komen.

Tegen het einde van de wedstrijd werd het duidelijk dat het podium niet haalbaar was voor de Nederlandse vrouwen. Neff slaagde erin om nog naar de tweede plaats te fietsen, het brons ging naar McConnell.

In de laatste omloop van het zware parcours in Canada was het uiteindelijk Anne Terpstra die vierde werd, terwijl Tauber haar inspanningen moest bekopen met een zevende plaats.