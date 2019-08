Johannes Rypma zegt JA tegen zijn grote liefde Carmen

De trouwerij vond plaats op een boerderij in het dorp die van familie van Johannes is. "Wij hebben er deze week de hele tijd opgebouwd. Straks zullen wij met de maten weer opruimen.|

Verrassing in de huwelijksnacht

De maten hadden afgelopen nacht nog wel een verrassing voor Rypma en zijn vrouw bedacht. "Het was groot feest. We kwamen vannacht rond een uur of vier bij de deur. Daar troffen wij een geitenbokje aan in de tuin. Dat konden wij al van ver ruiken." Het bokje is nu van Johannes en Carmen, maar eigenlijk moet hij er niets van weten. "Onze hond mag de bok niet echt, dus wij moeten eigenlijk zo snel mogelijk van dat beest af. Wij hebben ook geen tuin voor een geit."

Over de rest van de huwelijksnacht wil Rypma niet teveel kwijt. "Maar wij hebben hem wel volbracht zullen we maar zeggen," zo lacht de zanger.