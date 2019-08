VV Buitenpost pakt knap punt op bezoek in Assen

In het eerste kwartier ging er bij beide elftallen veel mis. Daarna kreeg Marco van der Heide, de spits van ACV met een verleden bij SC Cambuur, een paar goede kansen. Omdat het warm was in Assen, vond de scheidsrechter het halverwege de eerste helft tijd voor een drinkpauze.

Een paar minuten na de drinkpauze kwam Buitenpost verrassend op voorsprong. Rik Weening gaf de assist op Rob Dijkstra, die de 1-0 maakte. Dat was ook de stand bij de pauze.

ACV pakt punt

Na de pauze kwam ACV snel op 1-1. Aanvaller Marco van der Heide maakte van dichtbij gelijk. De ploeg uit Assen probeerde daarna door te drukken, maar dat betekende dat er ook ruimte kwam voor Buitenpost. Zo kopte Rob Dijkstra op de lat en ook Rolf Dijk kreeg een goede kans. Aan de andere kant was Marco van der Heide nog dichtbij het winnende doelpunt, maar uiteindelijk was 1-1 de eindstand.