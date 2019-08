Friese roeister Ymkje Clevering pakt WK zilver in vier-zonder-stuurvrouw

In de finale gingen de Oranje vrouwen voorzichtig van start, maar gaandeweg de finale roeiden ze zich naar de kop van de wedstrijd. De inhaalrace stopte op de tweede plaats, Australië was niet meer in de halen.

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester waren eerder deze week nog de snelste in de kwalificatie. Daarmee plaatsten ze zich al voor de Olympische Spelen van 2020 Tokio. Eerder dit jaar werdem de vrouwen ook al Europees kampioen.

Bij de mannen-zonder-stuurman kon Jan van der Bij uit Earnewâld met zijn maten niet meedoen om de medailles. Zij moesten de B-finale roeien, maar waren daarin wel de snelste.