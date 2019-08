Nationale primeur: SC Heerenveel haalt Vietnamese voetballer naar Nederland

Van Hau is 20 jaar en speelt als linksback. Hij kan ook als linker centrale verdediger in actie komen. Hij kwam 18 keer uit voor het nationale elftal van Vietnam. Van Hau wordt gehuurd, maar Heerenveen heeft ook een optie tot koop. Bovendien kan het commercieel interessant zijn. Vietnam is een voetbalgek land.

Hanoi FC werd in 2006 opgericht en komt sinds 2010 in actie op het hoogste niveau. Ze werden vier keer kampioen en staan halverwege de competitie bovenaan.

Fenomeen op social media

Doan Van Hau is geen bekende naam in de voetbalwereld, maar heeft wel 649.000 volgers op Instagram. SC Heerenveen heeft er zelf 'maar' 39.000.