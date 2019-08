SC Cambuur heeft ook de tweede thuiswedstrijd gewonnen. De Leeuwarders trokken tegen FC Den Bosch met 3-2 aan het langste eind. Spits Robert Mühren was opnieuw belangrijk met twee doelpunten. Dat zag hoofdcoach Henk de Jong vanaf de tribune, hij was geschorst en dus nam assistent-trainer Sandor van der Heide zijn taken over.