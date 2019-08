Turnsters tweede bij interland in Heerenveen

De Italianen haalden 165.766 punten. Noorwegen eindigde met 146.400 punten op de derde plek.

In de individuele meerkamp eindigde Lieke Wevers als zevende met (53.467). Haar zus Sanne Wevers, Olympisch kampioen op de balk, kwam niet in actie. Ze heeft lang last gehad van een heup- en beenblessure.

Op 14 september turnen de Nederlandse dames een interland tegen Hongarije, Spanje en Zwitserland. Na die wedstrijd wordt het WK-team bekendgemaakt. Dat WK is begin oktober in Stuttgart. Daar kan deelname aan de Olympische Spelen in Tokio worden afgedwongen.