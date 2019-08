De 48 sterkste ljeppers uit 'Holland'en Fryslân strijden in Zegveld vanaf 14.00 uur om de vijf gouden medailles in de categorieën senioren, vrouwen, junioren, jongens en meisjes. Het NK Fierljeppen 2019 in Zegveld is de climax van het seizoen en is hieronder live te volgen.