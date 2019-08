Organisator ITGWO: "In de loop der jaren goede relatie opgebouwd"

Het is een wat vreemde situatie: 6.000 bezoekers genieten volop van Into The Great Wide Open op Vlieland. Een festival in de natuur met muziek, dans en cultuur. Over twee weken wil de organisatie van het festival Eilân op Terschelling bijna hetzelfde proberen te organiseren.

Maar daar kan het festival niet doorgaan als gevolg van een verkeerde vergunningsaanvraag. "Ik vind het heel sneu, voor beide kanten, maar je moet de zaken wel goed voor elkaar hebben," zegt Ferry Roseboom van Into The Great Wide Open daarover.