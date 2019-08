Friezen in de bus naar Democratiefestival: "Je komt oren en ogen tekort"

Minister Ollongren heeft alle Nederlandse gemeenten gevraagd om een bus vol inwoners te sturen. In Fryslân doen alleen de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren dat, maar die Friese delegatie is wel enthousiast .

"Democratie is belangrijk, ook al is die er wel in Nederland", zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan. "Ook een kwestie als de gekozen burgemeester komt hier ter sprake. Daar zijn de meningen over verdeeld, maar het mooie is dat we er gewoon vrijuit over kunnen spreken, en die rijkdom is niet in elk land een gegeven."