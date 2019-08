Keramiekmuseum vertelt verhaal van gezonken schatten in nieuwe tentoonstelling

"Het is heel sprookjesachtig," vertelt Femke Haytema van het museum. "Je staat voor een vitrine met schaaltjes, en je weet dat die 500 jaar op bodem van de zee onder het zand hebben gelegen en dan nu in Leeuwarden zijn te zien."

Uit de opgraving van een Arabisch schip uit de 9e eeuw bleek dat er toen al handel was met China, duizenden kilometers verderop. "Met het opgraven van zo'n schip krijg je een schat aan informatie, de voorwerpen vertellen veel over die tijd. Er is natuurlijk weinig bewaard gebleven en veel vergaan zoals bemanning, hout, papier en textiel, maar keramiek blijft bewaard."

Kommetjes in de netten

Soms wordt een wrak toevallig ontdekt, zoals een schip bij Korea uit de 14e eeuw. "Een paar Koreaanse vissers haalden een voor een kommetjes in hun visnetten kregen. Toen zijn ze gaan duiken en toen bleek daar dus een schip te liggen uit de 14 eeuw met 60.000 stuks keramiek."

Ook zijn duizenden latjes opgedoken. "Op die latjes staan nummers, dat was een soort administratie. Het was dus eigenlijk een hele professionele handel." Keramiek was een handelsproduct dat in China werd gemaakt.

Vluchtelingen

In een 19-eeuws schip is 360.000 stuk porselein aangetroffen. "We weten nu dat dat schip ook vluchtelingen herbergde. In China ging het niet goed in die tijd, iedereen was verslaafd aan de opium. Dat ging in het geheim met mensensmokkelaars. Het schip nam 1600 vluchtelingen mee, maar het schip zonk en er zijn 1400 mensen verdronken."