Fototentoonstelling over Ecokathedraal in Museum Heerenveen

Het lijken restanten van een oude beschaving, overwoekerde bouwwerken bestaande uit meer dan 20.000 ton bouwafval.

In 1966 kreeg Le Roy van de gemeente Heerenveen een stik plantsoen aan de Kennedylaan om zijn ideeën over architectuur en natuur in praktijk te brengen. Maar Le Roy wilde groter en kocht in 1974 drie hectare grond in Mildam en stichtte zijn Ecokathedraal, een bouwwerk zonder plan met gerecycled materiaal, restafval of zaken uit de natuur. Volgens hem moet duizend jaar aan de ecokathedraal worden gebouwd, net als bij middeleeuwse kathedralen.

Help mee

Iedereen mag meehelpen en daarom vraagt Museum Heerenveen bezoekers een steen mee te nemen. Daarmee wordt gebouwd aan een museaal stapelelement in de stijl van Le Roy. Dat bouwwerk zal op de geboortedag van Le Roy, 31 oktober, worden aangeboden aan Stichting Tijd.