Feestelijke dag in Burgum: voetbalclubs BCV en VV Burgum gefuseerd

Rivaliserende clubs in hetzelfde dorp zullen steeds meer moeten fuseren om het hoofd boven water te houden. Was dit een tijd geleden nog ondenkbaar, nu doen de tegenstellingen als christelijk of seculier, arm of rijk, wit of zwart er niet meer toe. Het was een logische stap, nadat de jeugd van beide teams al veel langer samen voetbalden in de club BBC en een eigen cultuur hadden gekregen.

Daarnaast levert de fusie financiële voordelen op en verbindt het de inwoners van Burgum. De Sintrale As zorgde eerder al voor meer eenheid in het dorp. Dat wordt nu niet meer in tweeën gesneden door een doorgaande weg.

FC Burgum brengt de inwoners nog meer bij elkaar. "Dat we op één dorp nu maar één voetbalvereniging hebben is voor de leefbaarheid van het dorp het grootste voordeel," meent voorzitter Dirk van der Woude.