Aegonkantoor is nu studentencomplex: 500 studenten kunnen er terecht

Het is een trend in Nederland om kantoorpanden te bouwen tot studentenhuisvesting, maar op deze schaal is wel heel uniek. Hier gaat het om ongeveer 500 woonruimtes. De komende tijd wordt nog druk gewerkt aan het dakterras en de binnentuin.

"Ik heb er zin in, het is een mooie kamer, gemeubileerd en midden in het centrum. Alles is om de hoek, alles is nieuw en compleet," vertelt bewoner Sven de Boer. Ook Yvan Terveer is blij. "Het is dichtbij het station, en je bent met veel andere studenten, daar zitten vast wel paar leuke bij."

Volgens Frank van Min, directeur Wolf huisvestingsgroep, is er veel vraag naar zulke kamers. "Het is mooi dat het zo snel verhuurd is."

Volgend jaar moet de begane grond klaar zijn, waar onder andere een sportschool komt en horeca.