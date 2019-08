Iepenloftspul Opsterland: 'Animal Farm' in Hemrik

De dieren komen in opstand tegen de boer en nemen de boerderij over. Wiebren Bantema (9) speelt een van de varkens in het iepenloftspul. "De varkens nemen het dan over, maar dat gaat allemaal ook niet zo goed, want de dieren zijn het onderling ook niet altijd eens."

De twee varkens Napoleon en Sniebal gaan daarna de strijd aan om het leiderschap. Napoleon wint dat uiteindelijk en Sniebal heeft het nakijken. En zoals elke leider zijn eigen doctrine heeft, gebeurt dat ook hier op de Animal Farm. Het animalisme, oftewel de regels van de boerderij moeten structuur geven aan het leven op de boerderij, maar of het dat ook oplevert?

Meer gelijk dan de ander

"Je hebt dieren en dieren, maar je hebt ook andere dieren en dat zijn de 'opperdieren'. En dat zijn wij," leggen de varkens Napoleon en Krûper (gespeeld door Hindrik Mulder en Tineke Nicolai) uit. "We drinken whisky en roken sigaren roken", legt Napoleon uit. "En we genieten van al het lekkere eten," vult zijn hulpje, varken Krûper aan. "Wij zijn de slimme denkers van de boerderij, we gebruiken onze hersenen." Napoleon gaat verder: "We moeten alle dieren eronder houden en wie niet doet wat we willen, die jagen we gewoon weg."