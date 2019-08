Glasvezel in De Fryske Marren? Laatste kans om aan te melden

"Vooral in de grotere plaatsen is het wat lastiger, er zijn ook meer huurhuizen, maar die bewoners kunnen ook meedoen en misschien is het nog niet bij iedereen bekend", vertelt Jaap Bosma, een van de initiatiefnemers van DFMopGlas.

Al vier jaar zijn vele vrijwilligers met dit project bezig. "Een mooi 'mienskips'project. Op de kleinere dorpen waar we informatie geven, zijn de mensen wel overtuigd dat dit moet zijn."

Nog een dag kunnen belangstellenden zich aanmelden. "Mensen moeten vandaag nog aan de bak, maar we kijken naar de hele gemeente of er voldoende deelname is. Ik denk wel dat goed komt."

De vrijwilligers zijn deze zaterdag onder andere in Bakhuizen en Terherne om te vertellen over de aanleg van glasvezel in de gemeente.