Air Bios: films kijken midden in een Leeuwarder park

Vorig jaar werd het ook al georganiseerd als onderdeel van LF2018 en dat was zo'n succes dat de organisatie er nu in vervolg aan wilde geven. "We hebben nu twee weekenden georganiseerd", zo laat organisator Eline van Diggelen weten. "Het bleek vorig jaar heel goed te werken, waardoor we het nu door wilden zetten. Dit weekend staan we in dit park en volgend weekend staan we aan de rand van het Leeuwarder Bos."

Films die worden laten zien zijn onder anderen 'The Biggest Little Farm' en de bioscoophit 'Black Panther'.