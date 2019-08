Aanvaller Juha Kiilholma is de nieuwste aanwinst van UNIS Flyers

De 37-jarige Kiilholma heeft meer dan 750 wedstrijden in de Liiga, het hoogste niveau van Finland, gespeeld. Hij speelde voor grote ploegen als Ässät, Tappara, Kärpät, SaiPa en HPK.

Trainer Mike Nason is blij met zijn nieuwe aanvaller. "In onze zoektocht naar een derde import speler kwamen we terecht bij Juha. Hij heeft een grote carrière al gehad en staat bekend als een echte leider. Bovendien is hij een slimme, all-around teamspeler. Ik verwacht dat Juha een belangrijke schakel voor ons gaat worden."

Kiilholma is zelf duidelijk waarom hij voor de Flyers kiest: "Ik was op zoek naar een nieuwe ervaring en verwacht deze bij UNIS Flyers te hebben gevonden. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring over te brengen op de jonge spelers. Naast plezier hebben, kom ik naar Nederland om prijzen te winnen," zei Kiilholma, die een contract voor één jaar heeft getekend.

De ijshockeyers van UNIS Flyers beginnen het nieuwe seizoen op vrijdag 27 september met een thuiswedstrijd tegen Zoetermeer Panters.