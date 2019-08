"Soms is het superleuk en samba en mooi, maar het kan ook naïef zijn"

Robert Mühren maakte alweer zijn derde en vierde goals van het seizoen. Opvallend is dat daar drie strafschoppen tussen zaten. "Ik maak het liefst ook gewoon 25 penalty's in een jaar, dat interesseert me niet. Ik vind een penalty net zo lekker als een veldgoal, dat mag je best weten."

De spits zag dat Cambuur het duel bijna nog uit handen gaf. "Eigenlijk uit het niks valt die 1-1, en dan voel je dat we een klein beetje angstig worden. Na rust pakken we het dan weer op, maken we twee goals en geven we weer veel te makkelijk de 3-2 weg waardoor het op het einde nog spannend wordt. Daar moeten we nog aan werken. Dat moet niet mogen gebeuren."

Met zes punten uit vier wedstrijden is ook de aanvaller dik tevreden: "Het is jammer dat we vorige week niet meer hebben gekregen, dan hadden we er helemaal goed voorgestaan."