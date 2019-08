Cambuur wint na spannend duel van FC Den Bosch

In het vervolg van de eerste helft ging het spel op en neer. Met name Mühren kreeg een paar kansjes voor Cambuur, maar ook Sonny Stevens, de keeper van Cambuur, moest in actie komen. Een harde overtreding van Mitchell Paulissen leverde hem een gele kaart op.

Na een klein halfuur werd Den Bosch sterker, en stond het zomaar 1-1. Door slecht verdedigen van David Sambissa, die te veel ruimte weg gaf, kon de aanvoerder van Den Bosch Danny Verbeek de gelijkmaker binnenschieten. Ondanks een goede kans voor verdediger Erik Schouten was 1-1 ook de ruststand.

Penalty brengt Cambuur op voorsprong

In de tweede helft was de eerste grote kans voor FC Den Bosch. Rodrigues schoot de bal net over na een goede combinatie met Paco van Moorsel. Den Bosch was iets sterker en het was duidelijk dat de Leeuwarder de creativiteit van Robin Maulun, die niet mee kon doen wegens een blessure, mistten.

Het Cambuurpubliek wilde een strafschop toen Kallon onderuit ging in het zestienmetergebied, maar scheidsrechter Martin Pérez wilde daar niks van weten. Even later ging de bal wel op de stip, toe Van Deelen door Abdullahi naar de grond ging. Robert Mühren maakte geen en fout zette Cambuur weer op voorsprong.

Spannende slotfase

Een paar minuten later was er een goede actie van invaller Oratmangoen, die de bal bij de eerste paal op Mühren speelde. De spits uit Volendam tikte binnen en maakte er zo met zijn vierde treffer van het seizoen 3-1 van.