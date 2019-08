Friezen kunnen geen potten breken op EK skeeleren in Pamplona

Die puntenkoers ging over tien kilometer en werd gewonnen door de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die in de winter ook actief is als schaatster. Maya de Jong kwam ook in actie in de finale, zij werd achttiende.

Ook de 100 meter sprint werd gewonnen door een Italiaanse. Linda Rossi was met 10.977 de snelste. Klijnstra zat daar dicht bij, met een tijd van 11.111.