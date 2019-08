Sportstad Heerenveen neemt sportschool over van Fitland

In juni werd bekend dat Basic-Fit de sportcentra van Fitland over had genomen. In de afgelopen maanden bleek echter dat de visie van Sportstad en Basic-Fit niet overeen komt. Voor Sportstad Heerenveen was dit de reden om het sportcentrum over te nemen en de exploitatie voor eigen rekening te nemen.

Totaal sportstadconcept

De overname van het fitnesscentrum door Sportstad Heerenveen past in het totale sportstadconcept van sport, zorg en onderwijs onder één dak. "Wij willen meer bieden dan alleen het faciliteren van sport en bewegen", zegt algemeen directeur van Sportstad Rinse Bleeker. "We bundelen de krachten van sportaanbieders, zorgverleners en onderwijsinstellingen voor een optimale begeleiding van het proces naar een gezonde levensstijl."