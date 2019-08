VIDEO: Fierljepster Anna-Jet Leyenaar in aanloop naar het NK

Anna-Jet Leyenaar werd in 2007 in Vlist Nederlands kampioen bij de vrouwen. De fierljepster uit IJlst was toen 14 jaar oud. Twee jaar later pakte ze haar tweede NK-titel in Jaarsveld. Haar winnende afstand van 16.06 meter is jarenlang het NK-record bij de vrouwen geweest.

Tien jaar na haar laatste titel doet ze na een tussenstop van acht jaar weer mee aan een NK, en is ze misschien wel dé outsider.