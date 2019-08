Geen veranderingen in de basis bij Heerenveen dus opnieuw geen Daniel Høegh

Høegh raakte in de laatste oefenwedstrijd van het seizoen geblesseerd. Bij de beloften speelde hij al wel weer een uur mee. Jansen: "Het is natuurlijk wel even lastig om hem dat uit te leggen. Daniël is echt een goeie jongen. Maar die snapt dit wel." Centraal achterin spelen nu Ibrahim Dresevic en Sven Botman.

Ook Van Rhijn begint op de bank

Ricardo van Rhijn begint tegen Fortuna Sittard op de bank. Hij begon tegen FC Twente ook al op de bank, maar viel in de rust in. Hij verving toen Lucas Woudenberg. Jansen: "We kunnen Woudenberg na één mindere helft wel vervangen, maar dat wil ik niet. Zo'n trainer ben ik ook niet. Lucas mag het gewoon weer laten zien." Van Rhijn gaf vorige week aan dat hij langzaamaan weer helemaal fit is en zich vooral op de rechtsback-positie richt.