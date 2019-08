Dunne vrouw van Jan Ketelaar staat bijna naast dikke vrouw

Jan Ketelaar is in 2010 begonnen met het project. In samenwerking met Joop Mulder van Sense of Place wordt het plan ontwikkeld om de vrouwen een plek te geven op de zeedijk bij Holwerd. Voordat het zover was is er heel wat water door het Wad gegaan, van hoog naar laag water.

De dikke vrouw kwam vorig jaar december op haar plek. Ketelaar heeft jarenlang aan de beelden gewerkt, met wel een paar jaar pauze. Het project was lang onzeker en Ketelaar was soms ook gefrustreerd over de langzame gang van zaken maar zette toch door. Met steun van Joop Mulder, de man die gelooft in het project, dat onderdeel is van het grote Waddenkustproject Sense of Place. Kunst en natuur bij elkaar brengen is het doel.

De dikke vrouw staat voor de welvaart. Ze kijkt over de Wadden uit richting Ameland. De confrontatie met de armoede en honger komt er nu bij in de vorm van de dunne vrouw.