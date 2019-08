Nyck de Vries pakt pole-position op circuit van Spa-Francorchamps

De 24-jarige De Vries gaat aan de leiding in het algemeen klassement van de Formule 2. Hij heeft 200 punten, en dat zijn er 34 meer dan de Canadese Nicholas Latifi. Latifi kwam in de kwalificatie niet verder dan de elfde plaats.

De hoofdrace in België gaat zaterdag over 25 ronden. Zondag is er nog een sprintrace over 18 rondjes. Vorig jaar startte De Vries ook van pole-position in België. Toen werd hij de winnaar van de hoofdrace. Latifi won toen de sprintrace.

Na de races in België wordt er de komende weken nog gereden op de circuits van Monza, Sochi en Yas Marina.