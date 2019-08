"Ik had het echt niet verwacht, maar ik ben echt superblij"

De prijs is voor kinderen en jongeren die een verschil maken. "Sofie sprong eruit omdat ze in heel Nederland met heel veel mensen sprak over het eenzaamheidsprobleem bij ouderen", zei juryvoorzitter Cees de Veer.

High Tea op Bennema State

Sofie was met negen andere kinderen genomineerd. Ze doet elke week spelletjes in het plaatselijke ouderentehuis Bennema State. Een van de onderdelen van haar prijs is 1000 euro. Sofie weet wel wat ze daar mee wil doen. "Daar wil ik een high tea van organiseren op Bennema State."

Ze mocht ook een speech houden. "Daarin heb ik mijn vriendin bedankt, omdat ze altijd meegaat naar Bennema State."