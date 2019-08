Burgemeester Wassink wil evenementenbeleid op Terschelling tegen het licht houden

De rechter heeft een vergunning geschorst omdat de gemeente daar fouten mee had gemaakt. Het is voor burgemeester Wassink reden om eens kritisch te kijken naar de toekomst van evenementen op Terschelling. Hij vindt dat zowel de gemeenteraad als de eilanders daar hun zegje over moeten kunnen doen. "We moeten gaan praten over ons evenementenbeleid. We hebben nu nog niet zo'n beleid, we hebben nu de afspraak dat de burgemeester toetst op openbare orde en veiligheid, maar je merkt toch wel dat de samenleving wat van dit evenement vindt. En wij proberen om dat in goede banen te gaan leiden."