Statushouders aan het werk bij spuitbussenfabriek Motip in Wolvega

De fabriek heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Het in dienst nemen van asielzoekers met een verblijfsvergunning helpt om dat probleem op te lossen. De gemeente draagt de gegadigden voor. Ze komen eerst in dienst bij het uitzendbureau en krijgen een opleiding bij de spuitbussenfabriek. Daarna krijgen ze een contract voor onbepaalde tijd.

De mensen krijgen een persoonlijke begeleider en ook les in de Nederlandse taal. De gemeente, Motip en het uitzendbureau heeft het project in eerste instantie opgezet voor statushouders, maar zeggen dat ook andere gegadigden in het traject passen.